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Главная сенсация 1/16 Кубка Англии. Ипсвич Таун - Мейдстоун 1:2. Обзор матча и видео голов

Англия
Обновлено

Ипсвич Таун - Мейдстоун ⋉ 1:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 27.01.2024 ⋇ Кубок Англии на UA-Футбол

Главная сенсация 1/16 Кубка Англии. Ипсвич Таун - Мейдстоун 1:2. Обзор матча и видео голов

Фото: пресслужби ФК "Мейдстоун"

Новина українською

Сегодня в рамках Кубка Англии состоялась настоящая сенсация. Команда из 6-го дивизиона обыграла вторую команду Чемпионшипа, которая претендует на выход в АПЛ. 2 удара в створ ворот - два гола. "Мейдстоун" пробивается в 1/8 и продолжает приносить радость болельщикам.

Кубок Англии, 1/16 финала

Стадион: "Портмен Роуд" (Ипсвич)

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

"Ипсвич Таун" - "Мейдстоун" 1:2

Голы: Сармьенто (56) - Рейнолдс (43), Корн (66)

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Шарапа
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