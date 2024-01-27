Главная сенсация 1/16 Кубка Англии. Ипсвич Таун - Мейдстоун 1:2. Обзор матча и видео голов

Сегодня в рамках Кубка Англии состоялась настоящая сенсация. Команда из 6-го дивизиона обыграла вторую команду Чемпионшипа, которая претендует на выход в АПЛ. 2 удара в створ ворот - два гола. "Мейдстоун" пробивается в 1/8 и продолжает приносить радость болельщикам.

Кубок Англии, 1/16 финала

Стадион: "Портмен Роуд" (Ипсвич)

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

"Ипсвич Таун" - "Мейдстоун" 1:2

Голы: Сармьенто (56) - Рейнолдс (43), Корн (66)