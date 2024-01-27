Кубок Англии. Фулхэм – Ньюкасл 0:2. Дачники вылетели из второго кубка за три дня

Многострадальный "Ньюкасл" под руководством Эдди Хау приехал в Лондон, чтобы попытаться хоть как-то спасти сезон и свою игровую форму. Жребий был не самым приятным для "сорок", ведь соперником выступил "Фулхэм", который также переживает не лучший период в плане результатов, однако умеет противостоять даже самым сильным коллективам.

"Крейвен Коттедж" был заряженным и очень атмосферно поддерживал свою команду. Впрочем, это не помешало "Ньюкаслу" забрать инициативу и фактически полностью контролировать игру. Уже с первых минут мы увидели активность у ворот Родака, сначала неплохо пробивал Александер Исак, впоследствии невероятную возможность упустил Джейкоб Мерфи, когда после отбора на чужой половине поля фактически оказался один на один с голкипером, но пробил прямо в своего визави. Давление продолжилось неплохой попыткой от Энтони Гордона из-за пределов штрафной площади.

То есть "сороки" показывали хороший футбол и едва ли не тотальный контроль, в первом тайме у "Фулхэма" вспоминается лишь один эпизод с ударом от Родриго Муниза, однако Мартин Дубравка сумел потянуть этот коварный выстрел низом от бразильца. Зато в завершение первой половины встречи команда Хау наконец нашла свой гол. Произошло это после суматохи в штрафной площадке, когда защитники "Фулхэма" не смогли выбить мяч куда подальше и тот оказался у Шона Лонгстаффа, который пробил точно в угол ворот Родака.

Во втором тайме гости развили свой успех. После удачной подачи очень мощный удар от соперника отразил голкипер "дачников", но первым на добивании был Дэн Берн. Это 2:0 и наконец счет на табло начал отражать реальное игровое преимущество "сорок".

После получения преимущества в два гола "Ньюкасл" несколько ослабил свою активность и начал играть по счету. А с другой стороны Марку Силва решил попытаться спасти матч заменами. На поле вышел целый ряд основных исполнителей, среди которых и Палинья, и Хименес, и Адарабиойо, и Кейрни. Отчасти это помогло, поскольку инициатива перешла к ним. Хозяева провели несколько интересных атак, однако завершить их каким-то хорошим и качественным ударом не получилось.

Поэтому как итог имеем абсолютно справедливый проход "Ньюкасла" в следующую стадию. Ну а подопечным Марку Силвы остается сконцентрироваться на чемпионате.

Кубок Англии, 1/16 финала

Стадион: "Крейвен Коттедж" (Лондон)

Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)

"Фулхэм" — "Ньюкасл" 0:2

Голы: Лонгстафф (39), Берн (61)

"Фулхэм": Родак — Тете, Рим, Диоп (Адарабиойо, 71), Робинсон — Рид (Палинья, 71), Лукич — Де Кордова-Рид (Хименес, 71), Перейра (Кейрни, 65), Уилсон (Виллиан, 45+1) — Муниз

"Ньюкасл": Дубравка — Триппьер (Крафт, 86), Шер, Ботман, Берн — Майли, Гимараес, Лонгстафф — Мерфи (Ливраменто, 75), Исак, Гордон (Ритчи, 90+4)

Предупреждение: Шер (20)