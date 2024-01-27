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Кубок Англии. Фулхэм – Ньюкасл 0:2. Дачники вылетели из второго кубка за три дня
А что поделаешь, если соперник объективно сильнее?
Getty Images / Global Images Ukraine
Многострадальный "Ньюкасл" под руководством Эдди Хау приехал в Лондон, чтобы попытаться хоть как-то спасти сезон и свою игровую форму. Жребий был не самым приятным для "сорок", ведь соперником выступил "Фулхэм", который также переживает не лучший период в плане результатов, однако умеет противостоять даже самым сильным коллективам.
"Крейвен Коттедж" был заряженным и очень атмосферно поддерживал свою команду. Впрочем, это не помешало "Ньюкаслу" забрать инициативу и фактически полностью контролировать игру. Уже с первых минут мы увидели активность у ворот Родака, сначала неплохо пробивал Александер Исак, впоследствии невероятную возможность упустил Джейкоб Мерфи, когда после отбора на чужой половине поля фактически оказался один на один с голкипером, но пробил прямо в своего визави. Давление продолжилось неплохой попыткой от Энтони Гордона из-за пределов штрафной площади.
То есть "сороки" показывали хороший футбол и едва ли не тотальный контроль, в первом тайме у "Фулхэма" вспоминается лишь один эпизод с ударом от Родриго Муниза, однако Мартин Дубравка сумел потянуть этот коварный выстрел низом от бразильца. Зато в завершение первой половины встречи команда Хау наконец нашла свой гол. Произошло это после суматохи в штрафной площадке, когда защитники "Фулхэма" не смогли выбить мяч куда подальше и тот оказался у Шона Лонгстаффа, который пробил точно в угол ворот Родака.
Во втором тайме гости развили свой успех. После удачной подачи очень мощный удар от соперника отразил голкипер "дачников", но первым на добивании был Дэн Берн. Это 2:0 и наконец счет на табло начал отражать реальное игровое преимущество "сорок".
После получения преимущества в два гола "Ньюкасл" несколько ослабил свою активность и начал играть по счету. А с другой стороны Марку Силва решил попытаться спасти матч заменами. На поле вышел целый ряд основных исполнителей, среди которых и Палинья, и Хименес, и Адарабиойо, и Кейрни. Отчасти это помогло, поскольку инициатива перешла к ним. Хозяева провели несколько интересных атак, однако завершить их каким-то хорошим и качественным ударом не получилось.
Поэтому как итог имеем абсолютно справедливый проход "Ньюкасла" в следующую стадию. Ну а подопечным Марку Силвы остается сконцентрироваться на чемпионате.
Кубок Англии, 1/16 финала
Стадион: "Крейвен Коттедж" (Лондон)
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)
"Фулхэм" — "Ньюкасл" 0:2
Голы: Лонгстафф (39), Берн (61)
"Фулхэм": Родак — Тете, Рим, Диоп (Адарабиойо, 71), Робинсон — Рид (Палинья, 71), Лукич — Де Кордова-Рид (Хименес, 71), Перейра (Кейрни, 65), Уилсон (Виллиан, 45+1) — Муниз
"Ньюкасл": Дубравка — Триппьер (Крафт, 86), Шер, Ботман, Берн — Майли, Гимараес, Лонгстафф — Мерфи (Ливраменто, 75), Исак, Гордон (Ритчи, 90+4)
Предупреждение: Шер (20)
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