Ньюпорт – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Скромный "Ньюпорт" из четвертого по силе английского дивизиона ждет в гости именитый "Манчестер Юнайтед". Команда тен Хага в прошлом раунде уже одолела низшелиговый "Уиган", пока жребий на стороне манчестерцев. Возможно, это раельный шанс зацепиться за трофей в этом тяжелом сезоне? Но для начала надо справиться с валлийцами.

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 28 января.

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Кубок Англии. 1/16 финала.

28 января. 18:30. Ньюпорт. "Родни Перейд"

Главный судья: Дэвид Кут (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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