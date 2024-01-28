Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ньюпорт – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии
В последнее время победы у манкунианцев бывают только против команд из лиг пониже
Getty Images / Global Images Ukraine
Скромный "Ньюпорт" из четвертого по силе английского дивизиона ждет в гости именитый "Манчестер Юнайтед". Команда тен Хага в прошлом раунде уже одолела низшелиговый "Уиган", пока жребий на стороне манчестерцев. Возможно, это раельный шанс зацепиться за трофей в этом тяжелом сезоне? Но для начала надо справиться с валлийцами.
Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 28 января.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Кубок Англии. 1/16 финала.
28 января. 18:30. Ньюпорт. "Родни Перейд"
Главный судья: Дэвид Кут (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- В Венгрии заявили о претензиях на Закарпатье в случае потери Украиной государственности. Это давняя позиция венгров
- В Ливерпуле определились с должностью главного тренера - на замену Клоппу
- Киченок и Остапенко проиграли финал парного Australian Open-2024
- Букмекеры назвали главных фаворитов на замену Клоппа в Ливерпуле
- В Валенсии всегда солнечно. Жена Яремчука наслаждается отдыхом возле бассейна. ФОТО
- С самым ценным. Криштиану Роналду опубликовал фото с дочерью и новым авто. ФОТО