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Ньюпорт – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Англия

В последнее время победы у манкунианцев бывают только против команд из лиг пониже

Ньюпорт – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Getty Images / Global Images Ukraine

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Скромный "Ньюпорт" из четвертого по силе английского дивизиона ждет в гости именитый "Манчестер Юнайтед". Команда тен Хага в прошлом раунде уже одолела низшелиговый "Уиган", пока жребий на стороне манчестерцев. Возможно, это раельный шанс зацепиться за трофей в этом тяжелом сезоне? Но для начала надо справиться с валлийцами.

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 28 января.

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Кубок Англии. 1/16 финала.

28 января. 18:30. Ньюпорт. "Родни Перейд"

Главный судья: Дэвид Кут (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Ньюпорт" — "Манчестер Юнайтед"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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