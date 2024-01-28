Лапорта: Я принимаю решение Хави. Он легенда клуба

Президент "Барселоны" Жуан Лапорта высказался на пресс-конференции в связи с решением Хави уйти с поста тренера по окончании сезона.

Руководитель "блаугранас" говорит, что принимает решение Хави и знает, что он отдаст этой работе все, что имеет, до конца сезона.

"Хави сообщил мне, что уйдет в конце сезона. Он хотел завершить сезон, и я принимаю этот сценарий, потому что именно Хави мне его предложил. Он легенда Барсы. Он честный человек, действует с полнейшим достоинством. Он является человеком, который любит "Барсу".

"Мы должны сделать все, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Мы играем в следующем раунде против "Наполи" и идем шаг за шагом. Я думаю, что с преданностью, с большим характером, без потери концентрации, с тренером, который делает все и с игроками, которые полностью преданы, мы сможем достичь некоторых целей, которые поставили перед собой в конце сезона", - сказал президент каталонцев.