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Кубок Англии. Блэкберн уверенно справился с Рексемом
Четыре гола в ворота команды Лиги 2
Фото: twitter.com/EmiratesFACup/Автор - невідомий
“Блэкберн” не может выиграть в Чемпионшипе уже семь матчей, и скатился во вторую половину турнирной таблице. Когда у команды проблемы в лиге, можно ожидать, что она не так внимательно отнесется к Кубковой игре, тем более против мотивированного соперника из четвертого дивизиона.
Но все же “Блэкберну” Кубок Англии нужен. Тем более, что в следующем раунде “Роверс” будут играть на своем поле с “Ньюкаслом”, а это шанс неплохо заработать.
“Рексем” хорошо начал матч, и забил первым, но команда Йона Даль Томассона еще в первом тайме забила три гола в ответ, и второй тайм превратился в формальность.
Кубок Англии, четвертый раунд
“Блэкберн” (II) – “Рексем” (IV) 4:1
Голы: Смодич 32, Галлахер 34, Смодич 45+1, Тронстад 59 – Кэннон 19
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