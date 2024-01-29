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Кубок Англии. Блэкберн уверенно справился с Рексемом 

Англия

Четыре гола в ворота команды Лиги 2

Кубок Англии. Блэкберн уверенно справился с Рексемом 

Фото: twitter.com/EmiratesFACup/Автор - невідомий

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“Блэкберн” не может выиграть в Чемпионшипе уже семь матчей, и скатился во вторую половину турнирной таблице. Когда у команды проблемы в лиге, можно ожидать, что она не так внимательно отнесется к Кубковой игре, тем более против мотивированного соперника из четвертого дивизиона.

Но все же “Блэкберну” Кубок Англии нужен. Тем более, что в следующем раунде “Роверс” будут играть на своем поле с “Ньюкаслом”, а это шанс неплохо заработать.

“Рексем” хорошо начал матч, и забил первым, но команда Йона Даль Томассона еще в первом тайме забила три гола в ответ, и второй тайм превратился в формальность.

Кубок Англии, четвертый раунд

“Блэкберн” (II) – “Рексем” (IV) 4:1

Голы: Смодич 32, Галлахер 34, Смодич 45+1, Тронстад 59 – Кэннон 19

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Борис Сорокин
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