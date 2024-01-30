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Гвардиола: Если Барселона мне позвонит - я поеду туда. Это мой клуб
Сенсационное заявление Пепа
Getty Images / Global Images Ukraine
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ответил на пресс-конференции на вопрос о возможном возвращении на тренерский мостик "Барселоны" после новости об уходе Хави со своего поста после окончания сезона.
???????? Pep Guardiola: “I can be training here, but if Barcelona calls me, I would go to Barcelona. “It’s my club.” ????pic.twitter.com/lZJV8g516z— ???????????????? ???????????? (@harryfcb21) January 27, 2024
"Да, это возможно. Я могу тренировать "Сити", кого угодно... Но если меня позовёт по телефону "Барселона" - я бы поехал туда. Это мой клуб", - сказал коуч "горожан".
Напомним, что контракт Гвардиолы с Манчестер Сити действует до лета 2025 года. Испанский специалист работал в каталонском клубе с 2008 по 2012 годы. Во главе "блауграны" он завоевал 14 титулов.
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