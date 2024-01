Гвардиола: Если Барселона мне позвонит - я поеду туда. Это мой клуб

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ответил на пресс-конференции на вопрос о возможном возвращении на тренерский мостик "Барселоны" после новости об уходе Хави со своего поста после окончания сезона.

???????? Pep Guardiola: “I can be training here, but if Barcelona calls me, I would go to Barcelona. “It’s my club.” ????pic.twitter.com/lZJV8g516z