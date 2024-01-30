  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Гвардиола: Если Барселона мне позвонит - я поеду туда. Это мой клуб
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гвардиола: Если Барселона мне позвонит - я поеду туда. Это мой клуб

Англия

Сенсационное заявление Пепа

Гвардиола: Если Барселона мне позвонит - я поеду туда. Это мой клуб

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ответил на пресс-конференции на вопрос о возможном возвращении на тренерский мостик "Барселоны" после новости об уходе Хави со своего поста после окончания сезона.

"Да, это возможно. Я могу тренировать "Сити", кого угодно... Но если меня позовёт по телефону "Барселона" - я бы поехал туда. Это мой клуб", - сказал коуч "горожан".



Напомним, что контракт Гвардиолы с Манчестер Сити действует до лета 2025 года. Испанский специалист работал в каталонском клубе с 2008 по 2012 годы. Во главе "блауграны" он завоевал 14 титулов.

По теме
yellow-arrow
Известны условия, при которых Челси заплатит Шахтеру 30 млн евро бонусов за Мудрика
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед: Рэшфорд взял на себя ответственность за свои действия
yellow-arrow
Ноттингем Форест – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 30.01.2024
Хосеп Гвардиола Барселона Хави
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
football-espana
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости