  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Талантливый вингер Мидлсбро присоединится к Астон Вилле - Инсайдер
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Талантливый вингер Мидлсбро присоединится к Астон Вилле - Инсайдер

Англия

Морган Роджерс возвращается в Премьер-лигу

Талантливый вингер Мидлсбро присоединится к Астон Вилле - Инсайдер

transfermarkt

Новина українською

Вингер "Мидлсбро" Морган Роджерс вскоре присоединится к "Астон Вилле".

По информации Фабрицио Романо, между всеми сторонами есть устная договоренность. В течение следующих 24 часов игрок пройдет медицинское обследование, если все будет хорошо клубы официально объявят о трансфере.

Морган Роджерс в Чемпионшипе сыграл 26 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 6 ассистов.

Читайте такжеТренер Ньюкасла рассказал о будущем Каллума Уилсона
По теме
yellow-arrow
Вернидуб: Если Челси купил Мудрика за 70+30 млн, то, пожалуй, он чего-то стоит и чего-то достиг
yellow-arrow
Официально: Вингер Борнмута присоединился к клубу Чемпионшипа
yellow-arrow
Ноттингем – Арсенал, Фулхэм – Эвертон. АУДИО онлайн трансляция матчей с участием Зинченко и Миколенко
Астон Вилла (Бирмингем) Мидлсбро
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости