Талантливый вингер Мидлсбро присоединится к Астон Вилле - Инсайдер

Вингер "Мидлсбро" Морган Роджерс вскоре присоединится к "Астон Вилле".

По информации Фабрицио Романо, между всеми сторонами есть устная договоренность. В течение следующих 24 часов игрок пройдет медицинское обследование, если все будет хорошо клубы официально объявят о трансфере.

Морган Роджерс в Чемпионшипе сыграл 26 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 6 ассистов.