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Талантливый вингер Мидлсбро присоединится к Астон Вилле - Инсайдер
Морган Роджерс возвращается в Премьер-лигу
transfermarkt
Вингер "Мидлсбро" Морган Роджерс вскоре присоединится к "Астон Вилле".
По информации Фабрицио Романо, между всеми сторонами есть устная договоренность. В течение следующих 24 часов игрок пройдет медицинское обследование, если все будет хорошо клубы официально объявят о трансфере.
Морган Роджерс в Чемпионшипе сыграл 26 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 6 ассистов.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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