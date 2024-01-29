Тренер Ньюкасла рассказал о будущем Каллума Уилсона

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Гау рассказал о слухах относительно трансфера Каллума Уилсона.

"Честно говоря, я не знал об этих слухах относительно Каллума. Он выкладывается на все 100 процентов, так же как и Киран Триппьер. Я удивлен этим шумом вокруг него".

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"Я действительно не понимаю этого. Он сейчас травмирован, но мы имеем другого нападающего. Мы отчаянно хотим, чтобы он вернулся к нам", - добавил Эдди Гау.

Ранее в СМИ сообщалось, что Каллумом заинтересовались такие клубы как: "Астон Вилла", "Челси" и "Манчестер Юнайтед".