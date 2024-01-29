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Тренер Ньюкасла рассказал о будущем Каллума Уилсона
Эдди Гау рассказал о центральном защитнике Ньюкасла
Getty Images
Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Гау рассказал о слухах относительно трансфера Каллума Уилсона.
"Честно говоря, я не знал об этих слухах относительно Каллума. Он выкладывается на все 100 процентов, так же как и Киран Триппьер. Я удивлен этим шумом вокруг него".
"Я действительно не понимаю этого. Он сейчас травмирован, но мы имеем другого нападающего. Мы отчаянно хотим, чтобы он вернулся к нам", - добавил Эдди Гау.
Ранее в СМИ сообщалось, что Каллумом заинтересовались такие клубы как: "Астон Вилла", "Челси" и "Манчестер Юнайтед".
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