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Ван Дейк: Я полностью предан Ливерпулю

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Нидерландец развеял слухи

Ван Дейк: Я полностью предан Ливерпулю

Faisal HQ / Автор неизвестен

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Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк заявил о своей преданности мерсисайдскому клубу после своего недавнего интервью, где нидерландец сказал, что не знает, каким будет его будущее в команде.

"Те слова были сильно вырваны из контекста. Чтобы прояснить ситуацию - скажу, что я на 100% предан клубу. Я люблю его, люблю болельщиков. Пять дней назад мы даже не говорили о моём контракте, так что это глупо. Я полностью сосредоточен на том, чтобы сделать этот год особенным для нас. Очевидно, что последние новости шокировали всех нас. Я чувствовал то же самое, что и болельщики. Но мы серьёзно относимся к делу. Мы хотим преуспеть, мы хотим достичь того, о чём мечтали в начале сезона. Не перекручивайте ничего, я полностью предан клубу. Я - его капитан, и мы сделаем всё от себя возможное. Посмотрим, к чему это приведёт», — цитирует Ван Дейка Liverpool Echo.

Напомним, что сегодня, 31 января, "Ливерпуль" сыграет в 22-м туре против "Челси" Михаила Мудрика в 22:15 по киевскому времени.

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Источник:
Liverpool Echo
Опубликовал: Александр Бураков
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