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Пол Мерсон - о возможном уходе Артеты: Сегодня Арсенал сильнее Барселоны

Англия

Ранее сообщалось, что Микель может покинуть Арсенал и возглавить Барсу

Пол Мерсон - о возможном уходе Артеты: Сегодня Арсенал сильнее Барселоны

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший футболист "Арсенала" Пол Мерсон считает, что наставнику "канониров" Микелю Артете нет никакого смысла уходить в "Барселону".

"Микель сказал, что его расстроили разговоры о том, что он должен заменить Хави в "Барселоне". Он опроверг эти слухи. И мы должны верить ему на слово. На сегодняшний день многое изменилось, и сейчас "Арсенал", как я думаю, сильнее "Барселоны".

15 лет назад любой игрок или тренер хотел оказаться в "Реале" или "Барсе". Сейчас ситуация изменилась. Сейчас в принципе лучше было бы работать с игроками "Арсенала", чем с футболистами "Барселоны", - приводит слова Мерсона Sky Sports.

Напомним, ранее сообщалось, что Микель Артета может покинуть "Арсенал" и возглавить "Барселону", об уходе из которой после завершения нынешнего сезона объявил Хави. Позже Артета опроверг эту информацию и заявил, что останется в лондонском клубе.

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Арсенал (Лондон) Барселона Микель Артета
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Источник:
skysports
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
31.01.2024 в 15:12
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Комментарии 1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
31.01.2024 в 15:12
Так, принаймні рівні.
Ответить
0
0

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