Пол Мерсон - о возможном уходе Артеты: Сегодня Арсенал сильнее Барселоны

Бывший футболист "Арсенала" Пол Мерсон считает, что наставнику "канониров" Микелю Артете нет никакого смысла уходить в "Барселону".

"Микель сказал, что его расстроили разговоры о том, что он должен заменить Хави в "Барселоне". Он опроверг эти слухи. И мы должны верить ему на слово. На сегодняшний день многое изменилось, и сейчас "Арсенал", как я думаю, сильнее "Барселоны".

15 лет назад любой игрок или тренер хотел оказаться в "Реале" или "Барсе". Сейчас ситуация изменилась. Сейчас в принципе лучше было бы работать с игроками "Арсенала", чем с футболистами "Барселоны", - приводит слова Мерсона Sky Sports.