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Пол Мерсон - о возможном уходе Артеты: Сегодня Арсенал сильнее Барселоны
Ранее сообщалось, что Микель может покинуть Арсенал и возглавить Барсу
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший футболист "Арсенала" Пол Мерсон считает, что наставнику "канониров" Микелю Артете нет никакого смысла уходить в "Барселону".
"Микель сказал, что его расстроили разговоры о том, что он должен заменить Хави в "Барселоне". Он опроверг эти слухи. И мы должны верить ему на слово. На сегодняшний день многое изменилось, и сейчас "Арсенал", как я думаю, сильнее "Барселоны".
15 лет назад любой игрок или тренер хотел оказаться в "Реале" или "Барсе". Сейчас ситуация изменилась. Сейчас в принципе лучше было бы работать с игроками "Арсенала", чем с футболистами "Барселоны", - приводит слова Мерсона Sky Sports.
Напомним, ранее сообщалось, что Микель Артета может покинуть "Арсенал" и возглавить "Барселону", об уходе из которой после завершения нынешнего сезона объявил Хави. Позже Артета опроверг эту информацию и заявил, что останется в лондонском клубе.
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