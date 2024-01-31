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Юрген Клопп: Мы хотели осуществить трансфер Джуда Беллингема

Англия

Тренер Ливерпуля рассказал о летних трансферах

Юрген Клопп: Мы хотели осуществить трансфер Джуда Беллингема

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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На предматчевой пресс-конференции тренер Юрген Клопп рассказал о том, как летом "Ливерпуль" пытался подписать трех игроков, но не смог договориться с их клубами.

"Мы хотели осуществить трансфер Джуда Беллингема, но поняли, что этого не произойдет. Мы думали, что, возможно, сможем подписать Кайседо, но у него уже была договоренность с "Челси" и Почеттино. У Ромео Лавии были свои причины".

Напомним, что сегодня, 31 января, состоится матч Премьер-Лиги "Ливерпуль" - "Челси". Начало - в 22:15 по киевскому времени.

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Юрген Клопп Маурисио Почеттино Челси (Лондон) Джуд Беллингем Мойсес Кайседо
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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