Юрген Клопп: Мы хотели осуществить трансфер Джуда Беллингема

На предматчевой пресс-конференции тренер Юрген Клопп рассказал о том, как летом "Ливерпуль" пытался подписать трех игроков, но не смог договориться с их клубами.

"Мы хотели осуществить трансфер Джуда Беллингема, но поняли, что этого не произойдет. Мы думали, что, возможно, сможем подписать Кайседо, но у него уже была договоренность с "Челси" и Почеттино. У Ромео Лавии были свои причины".

Напомним, что сегодня, 31 января, состоится матч Премьер-Лиги "Ливерпуль" - "Челси". Начало - в 22:15 по киевскому времени.