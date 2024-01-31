Вест Хэм – Борнмут. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

В августе "Борнмут" и "Вест Хэм" разыграли между собой результативную ничью 1:1, тогда команде Андони Ираолы лишь начинала сезон и была далеко не в лучшей форме. Теперь "вишни" предстают куда более сильным коллективом, но и ехать теперь нужно на выезд, а не принимать "молотобойцев" у себя дома.

Сможет ли Забарный и компания сдержать натиск хозяев "Лондон Стедиум" и одержать важную победу на выезде? Узнаем уже совсем скоро!

Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени в четверг, 1 февраля.

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