Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вест Хэм – Борнмут. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Непростой выезд для Ильи Забарного
Getty Images / Global Images Ukraine
В августе "Борнмут" и "Вест Хэм" разыграли между собой результативную ничью 1:1, тогда команде Андони Ираолы лишь начинала сезон и была далеко не в лучшей форме. Теперь "вишни" предстают куда более сильным коллективом, но и ехать теперь нужно на выезд, а не принимать "молотобойцев" у себя дома.
Сможет ли Забарный и компания сдержать натиск хозяев "Лондон Стедиум" и одержать важную победу на выезде? Узнаем уже совсем скоро!
Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени в четверг, 1 февраля.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setnata Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- Сырский, вслед за Будановым, отказался заменить Залужного на должности главкома ВСУ, - Financial Times
- Артета - про стычку Зинченко и Уайта: Мне нравится такое
- Чудо-ассист Зинченко. Ноттингем Форест - Арсенал 1:2. Обзор матча и видео голов
- Предлагали зарплату меньше, чем в Шахтере. Мудрик за год до Челси отказался переходить в Брентфорд
- Ванда Нара напомнила про себя откровенными кадрами с новой прической. ФОТО
- В Валенсии всегда солнечно. Жена Яремчука наслаждается отдыхом возле бассейна. ФОТО