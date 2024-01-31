  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Вест Хэм – Борнмут. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вест Хэм – Борнмут. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Непростой выезд для Ильи Забарного

Вест Хэм – Борнмут. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В августе "Борнмут" и "Вест Хэм" разыграли между собой результативную ничью 1:1, тогда команде Андони Ираолы лишь начинала сезон и была далеко не в лучшей форме. Теперь "вишни" предстают куда более сильным коллективом, но и ехать теперь нужно на выезд, а не принимать "молотобойцев" у себя дома.

Сможет ли Забарный и компания сдержать натиск хозяев "Лондон Стедиум" и одержать важную победу на выезде? Узнаем уже совсем скоро!

Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени в четверг, 1 февраля.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setnata Sports.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча "Вест Хэм" — "Борнмут"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

По теме
yellow-arrow
Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтел. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Жозе Моуриньо планирует вернуться в Манчестер Юнайтед
yellow-arrow
Вест Хэм – Борнмут. Анонс и прогноз матча 22-го тура АПЛ на 01.02.2024
Дэвид Мойес Английская Премьер-лига Чемпионат Англии АПЛ Андони Ираола Борнмут Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Где смотреть футбол смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости