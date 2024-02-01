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Вест Хэм – Борнмут. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Доминик Соланке надеется найти следующую жертву

Вест Хэм – Борнмут. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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У "Вест Хэма" пока немалые проблемы, несмотря на то, что они проиграли лишь 1 из последних 10 матчей в рамках Премьер-лиги. Дисквалификации Цоуфала и Бенрахма, травмы Пакета и Антонио, Агер на Кубке Африканских Наций. С этим всем багажом нужно противостоять "Борнмуту" Андони Ираолы.

Конечно, у "вишен" также хватает своих проблем, но с чем беды точно нет, так это с забивным нападающим. Доминик Соланке готов показать очередной топ-матч. Если Забарный и компания сзади ему помогут, то вполне можно будет рассчитывать на победу.

Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени в четверг, 1 февраля.

Английская Премьер-лига. 22 тур.

1 февраля. 21:30. Лондон. "Лондон Стедиум"

Главный судья: Тим Робинсон (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Вест Хэм" — "Борнмут"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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