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Вест Хэм – Борнмут. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Доминик Соланке надеется найти следующую жертву
Getty Images / Global Images Ukraine
У "Вест Хэма" пока немалые проблемы, несмотря на то, что они проиграли лишь 1 из последних 10 матчей в рамках Премьер-лиги. Дисквалификации Цоуфала и Бенрахма, травмы Пакета и Антонио, Агер на Кубке Африканских Наций. С этим всем багажом нужно противостоять "Борнмуту" Андони Ираолы.
Конечно, у "вишен" также хватает своих проблем, но с чем беды точно нет, так это с забивным нападающим. Доминик Соланке готов показать очередной топ-матч. Если Забарный и компания сзади ему помогут, то вполне можно будет рассчитывать на победу.
Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени в четверг, 1 февраля.
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Английская Премьер-лига. 22 тур.
1 февраля. 21:30. Лондон. "Лондон Стедиум"
Главный судья: Тим Робинсон (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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