Вест Хэм – Борнмут. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

У "Вест Хэма" пока немалые проблемы, несмотря на то, что они проиграли лишь 1 из последних 10 матчей в рамках Премьер-лиги. Дисквалификации Цоуфала и Бенрахма, травмы Пакета и Антонио, Агер на Кубке Африканских Наций. С этим всем багажом нужно противостоять "Борнмуту" Андони Ираолы.

Конечно, у "вишен" также хватает своих проблем, но с чем беды точно нет, так это с забивным нападающим. Доминик Соланке готов показать очередной топ-матч. Если Забарный и компания сзади ему помогут, то вполне можно будет рассчитывать на победу.

Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени в четверг, 1 февраля.

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Английская Премьер-лига. 22 тур.

1 февраля. 21:30. Лондон. "Лондон Стедиум"

Главный судья: Тим Робинсон (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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