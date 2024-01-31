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Шеффилд Юнайтед хочет осуществить последний зимний трансфер
Шеффилд Юнайтед хочет успеть подписать защитника Лестер Сити
DeadlineDayLive
"Шеффилд Юнайтед" намерен успеть до закрытия зимнего трансферного окна подписать одного игрока.
Клуб заинтересовался защитником "Лестер Сити" Гарри Суттара. Но, к сожалению, детали переговоров неизвестны.
25-летний футболист присоединился к "лисам" в 2023 году за 15 миллионов евро. В Кубке Англии сыграл 1 матч и не отметился никакими результативными действиями.
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