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Шеффилд Юнайтед хочет осуществить последний зимний трансфер

Англия

Шеффилд Юнайтед хочет успеть подписать защитника Лестер Сити

Шеффилд Юнайтед хочет осуществить последний зимний трансфер

DeadlineDayLive

Новина українською

"Шеффилд Юнайтед" намерен успеть до закрытия зимнего трансферного окна подписать одного игрока.

Клуб заинтересовался защитником "Лестер Сити" Гарри Суттара. Но, к сожалению, детали переговоров неизвестны.

25-летний футболист присоединился к "лисам" в 2023 году за 15 миллионов евро. В Кубке Англии сыграл 1 матч и не отметился никакими результативными действиями.

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Шеффилд Юнайтед Лестер Сити
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Источник:
DeadlineDayLive
Опубликовал: Екатерина Власова
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