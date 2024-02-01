Официально. Боруссия отдала Рейну Ноттингему в аренду

Джованни Рейна будет выступать в чемпионате Англии.

"Боруссия" отдала полузащитника "Ноттингем Форест" в аренду до конца сезона. Перед трансфером американец продлил контракт с дортмундцами до 2026 года.

В текущем сезоне Рейна принял участие в 11 матчах Бундеслиги, не отметившись результативными действиями.