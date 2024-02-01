Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально. Боруссия отдала Рейну Ноттингему в аренду
Джованни будет выступать в АПЛ
nottinghamforest
Джованни Рейна будет выступать в чемпионате Англии.
"Боруссия" отдала полузащитника "Ноттингем Форест" в аренду до конца сезона. Перед трансфером американец продлил контракт с дортмундцами до 2026 года.
В текущем сезоне Рейна принял участие в 11 матчах Бундеслиги, не отметившись результативными действиями.
Gio is a Red ❤️???? pic.twitter.com/K0P4WnRGqc— Nottingham Forest (@NFFC) January 31, 2024
По теме
Оцените этот материал:
Источник:nottinghamforest
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Ребров: Леоненко, Вацко, Цыганык что-то сказали - а мы должны отвечать. Я беру на работу тех людей, которым доверяю
- Российский клуб уволил Виценца и Зубова и назначил главным тренером Орбу
- Ярослава Магучих установила новый рекорд сезона в прыжках в высоту
- Трое игроков из Ливерпуля покинут команду из-за ухода Клоппа
- В Валенсии всегда солнечно. Жена Яремчука наслаждается отдыхом возле бассейна. ФОТО
- Эффектная бывшая жена звезды Бундеслиги взорвала соцсети откровенными фото. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн