  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Официально. Боруссия отдала Рейну Ноттингему в аренду
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально. Боруссия отдала Рейну Ноттингему в аренду

Англия

Джованни будет выступать в АПЛ

Официально. Боруссия отдала Рейну Ноттингему в аренду

nottinghamforest

Новина українською

Джованни Рейна будет выступать в чемпионате Англии.

"Боруссия" отдала полузащитника "Ноттингем Форест" в аренду до конца сезона. Перед трансфером американец продлил контракт с дортмундцами до 2026 года.

В текущем сезоне Рейна принял участие в 11 матчах Бундеслиги, не отметившись результативными действиями.

По теме
yellow-arrow
Клопп стал седьмым тренером, который одержал 200 побед в АПЛ
yellow-arrow
Эрик тен Хаг объяснил различия между ситуациями Джейдона Санчо и Маркуса Рэшфорда
yellow-arrow
Ярмолюк приложился к одному из голов. Тоттенхэм - Брентфорд 3:2. Видео голов и обзор матча
Ноттингем Форест Джованни Рейна
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
nottinghamforest
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости