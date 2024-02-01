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Кристал Пэлас подписал талантливого хавбека из Блэкберна
Контракт действует до 2029 года
transfermarkt
"Кристал Пэлас" осуществил трансфер полузащитника Адама Уортона из "Блэкберн Роверз".
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Контракт подписан на пять с половиной лет. Стоимость трансфера не разглашается, но Фабрицио Романо сообщает о 22 миллионах фунтов стерлингов.
"Я всегда хотел играть в Премьер-лиге, а играть за такой клуб, как "Кристал Пэлас", это большая честь", - сказал Адам.
Уортон является воспитанником академии "Блэкберна". А в этом сезоне за клуб сыграл 29 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 3 ассиста.
Adam Wharton is Palace ❤️????#CPFC— Crystal Palace F.C. (@CPFC) February 1, 2024
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