WhoScored и SofaScore оценили игру Забарного в матче против Вест Хэма

1 февраля состоялся матч "Вест Хэма" против "Борнмута" в рамках 22-го тура Премьер-Лиги (1:1).

Украинец Илья Забарный вышел в стартовом составе команды и отыграл до финального свистка.

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После завершения игры статистические порталы оценили игру украинского защитника в 6.7 (sofascore) и 6.5 (whoscored). Лучшим в рейтинге команды украинца оказался форвард Доминик Соланке, он получил 7.7 от обоих порталов.

За все игровое время Забарный отдал 41/59 (69%) точных передач, преуспел в 2 удачных обводках из трех, выиграл 3 воздушные единоборства и в целом сделал 67 касаний к мячу.