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WhoScored и SofaScore оценили игру Забарного в матче против Вест Хэма

Англия
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Статистические порталы поставили средние оценки украинцу

WhoScored и SofaScore оценили игру Забарного в матче против Вест Хэма

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

1 февраля состоялся матч "Вест Хэма" против "Борнмута" в рамках 22-го тура Премьер-Лиги (1:1).

Украинец Илья Забарный вышел в стартовом составе команды и отыграл до финального свистка.

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После завершения игры статистические порталы оценили игру украинского защитника в 6.7 (sofascore) и 6.5 (whoscored). Лучшим в рейтинге команды украинца оказался форвард Доминик Соланке, он получил 7.7 от обоих порталов.

За все игровое время Забарный отдал 41/59 (69%) точных передач, преуспел в 2 удачных обводках из трех, выиграл 3 воздушные единоборства и в целом сделал 67 касаний к мячу.

WhoScored и SofaScore оценили игру Забарного в матче против Вест Хэма - изображение 1
WhoScored и SofaScore оценили игру Забарного в матче против Вест Хэма - изображение 2
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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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