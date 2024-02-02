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Официально: Челси отдал форварда в аренду в Фулхэм

Англия

Игроку нужно больше практики

Официально: Челси отдал форварда в аренду в Фулхэм

Fulham

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Официальная пресс-служба "Фулхэма" сообщила о переходе нападающего "Челси" Армандо Брои.

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Броя присоединился к "дачникам" на правах аренды до конца сезона. Сумма сделки не разглашается. Ранее сообщалось, что аренда игрока обойдется "Фулхэму" в 4 миллиона фунтов стерлингов.

В текущем сезоне Броя провел 19 матчей в составе "Челси", в которых отличился 2 голами и 2 ассистами.

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Источник:
Fulham
Опубликовал: Александр Бураков
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