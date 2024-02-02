  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Бруну - о Рашфорде: Мы все, не только Маркус, проводим не лучший сезон
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бруну - о Рашфорде: Мы все, не только Маркус, проводим не лучший сезон

Англия

Фернандеш высказался о Рашфорде

Бруну - о Рашфорде: Мы все, не только Маркус, проводим не лучший сезон

фото - Getty Images

Новина українською

Бруну Фернандеш высказался о Маркусе Рэшфорде после матча АПЛ с "Вулверхэмптоном" (4:3).

- Насколько важным оказался первый гол? Он подбодрил Рашфорда?

- Маркус каким был, таким и остался, и это то, что он умеет и должен делать.

Мы все, не только Маркус, проводим не лучший сезон, но знаем, что некоторые игроки находятся под более пристальным вниманием, и, конечно, нам всем, а не только Маркусу на фоне этих новостей, есть что доказывать. Всем нужно прибавлять в игре.

Маркус забил великолепный гол, мы знаем, какими качествами он обладает, на что способен и что может дать команде. Думаю, он знает, что значит быть игроком "Ман Юнайтед" лучше, чем я, ведь он здесь всю жизнь. Думаю, именно он может справиться лучше, чем кто-либо из игроков команды, - сказал капитан "Манчестер Юнайтед".

По теме
yellow-arrow
Трансферная цель Барселоны переходит в Тоттенхэм - Источник
yellow-arrow
Рой Кин - о Рашфорде: У него идиотское поведение
yellow-arrow
Экс-игрок МЮ Лингард продолжит карьеру в Южной Корее
Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш Маркус Рашфорд
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
bbc
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости