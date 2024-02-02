Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рой Кин - о Рашфорде: У него идиотское поведение
Легенда МЮ поделился мыслями о ситуации с Рашфордом
Фото: https://twitter.com/ManUtd
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Ирландии Рой Кин раскритиковал нападающего клуба Маркуса Рашфорда.
"Он молодой парень, на него большое давление, и он местный, но не похоже, что ему нравится футбол. То, что происходит за пределами поля и на нем, связано. Футбол кажется ему обузой, но это не должно быть так. Там на всех оказывается давление, но он важный игрок для "Манчестер Юнайтед".
Ему 26 лет - мы все делали глупые ошибки. Я не думаю, что его отношение - это безразличие к игре, но его поведение идиотское. Он совершает несколько ошибок одна за другой.
Сейчас он на слуху, мы видим, как люди сидят на своих телефонах, хотят позвонить и навлечь на игроков неприятности. Он дает людям возможность преследовать его", - приводит слова Кина Daily Mail.
Ранее стало известно, что Маркус был оштрафован на 764 тыс евро за участие в вечеринке.
Популярное сейчас
- Лион совершает топ-покупку, шпоры урвали вундеркинда из-под рук Барсы. Онлайн последнего дня трансферного окна
- Скрипник: Ты можешь выигрывать 5:0, но ты должен с уважением относится к тем ребятам, которые играют против тебя
- WhoScored и SofaScore оценили игру Забарного в матче против Вест Хэма
- Предлагали зарплату меньше, чем в Шахтере. Мудрик за год до Челси отказался переходить в Брентфорд
- Ванда Нара напомнила про себя откровенными кадрами с новой прической. ФОТО
- Эффектная бывшая жена звезды Бундеслиги взорвала соцсети откровенными фото. ФОТО