Рой Кин - о Рашфорде: У него идиотское поведение

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Ирландии Рой Кин раскритиковал нападающего клуба Маркуса Рашфорда.

"Он молодой парень, на него большое давление, и он местный, но не похоже, что ему нравится футбол. То, что происходит за пределами поля и на нем, связано. Футбол кажется ему обузой, но это не должно быть так. Там на всех оказывается давление, но он важный игрок для "Манчестер Юнайтед".

Ему 26 лет - мы все делали глупые ошибки. Я не думаю, что его отношение - это безразличие к игре, но его поведение идиотское. Он совершает несколько ошибок одна за другой.

Сейчас он на слуху, мы видим, как люди сидят на своих телефонах, хотят позвонить и навлечь на игроков неприятности. Он дает людям возможность преследовать его", - приводит слова Кина Daily Mail.