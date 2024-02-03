АПЛ. Шеффилд Юнайтед – Астон Вилла 0:5. Безнадежный приговор для клинков

О проблемах "Шеффилд Юнайтед", который не побеждает в Премьер-лиге с 9 декабря прошлого года, всем давно известно. Это последняя команда Премьер-лиги, шансы которой на итоговое спасение тают на глазах. Когда к ним в гости приезжает такой коллектив, как "Астон Вилла", то сохранять позитив становится чрезвычайно сложно. Все худшие ожидания для болельщиков "клинков" сегодня подтвердились сполна. Бирмингемцы взялись за дело уже с первых минут.

Сначала классный пас вывел Олли Уоткинса на свидание с вратарем, удар от нападающего "Виллы" попал в стойку, но не добивании первым успел Джон Макгинн, легкие 0:1 на 12-й минуте. Через несколько минут Олли Уоткинс снова получил мастерский пас, на этот раз от Дугласа Луиза и теперь его удар оказался точным, это 0:2.

Не прошло и 5 минут, как Леон Бейли красивым ударом из пределов штрафной площади в дальний угол ворот Фодерингема сделал счет разгромным. После этого целый ряд болельщиков местной команды встали со своих мест и начали покидать стадион, ведь наблюдать за таким позором у них не было никакого желания.

И действительно, проблема была не только в том, что "клинки" уже пропустили трижды, но и в том, что они не могли ничего создать у чужих ворот, вот буквально никак подопечные Криса Уайлдера не отвечали на такое безжалостное избиение. А "Вилла" не собиралась останавливаться, под занавес первого тайма Юри Тилеманс пробил очень мощно под перекладину, именно от нее мяч отскочил в стойку и пересек линию ворот, 0:4.

Конечно, хозяева видели и не такие погромы, на этом же поле несколько месяцев назад "Ньюкасл" отправил в их ворота 8. Но это точно не повод показывать вот такой бездарный футбол. Казалось, что приход в клуб Бреретона Диаса немного дал команде жизни и нового дыхания, впрочем сегодня даже чилиец не смог ничего продемонстрировать.

Во втором тайме команда Эмери продолжила свои развлечения, вот только рвения было гораздо меньше, да и наставник команды решил поберечь силы отдельных исполнителей, ведь уже посреди следующей недели у них будет переигровка в рамках Кубка Англии против "Челси". Но даже так Алекс Морено классно поймал мяч на ногу после подачи от Уоткинса и сильным ударом отправил круглого в сетку ворот соперника. 0:5.

На самом деле могло залететь и больше, если бы, например, Диаби был точнее перед чужими воротами, но и пяти голов хватило, чтобы безоговорочно выиграть эту игру и в определенной степени даже унизить беспомощный "Шеффилд Юнайтед". На 81-й минуте бывший нападающий "Мидлсбро" Морган Роджерс, который присоединился к "Вилле" в последний день трансферного окна, впервые вышел в футболке нового клуба, но отличиться результативным действием в дебюте ему не удалось, хотя не так давно он забивал за "боро" в ворота "Челси" в рамках ответного матча полуфинала Кубка Английской Лиги. Зато хозяевам удалось оформить гол престижа в компенсированное арбитром время: Винисиус Соуза замкнул пас головой от Робинсона, но и этот гол отменили из-за офсайда.

Итоги чрезвычайно печальные, если мы говорим о хозяевах "Брэмолл Лейн". Очень трудно представить, что "клинки" все же смогут остаться в Премьер-лиге после этого сезона. В их игре слишком много проблем и даже родной и хорошо знакомый Уайлдер это исправить не может.

Ну а "Вилла" вместе с Унаи Эмери возвращается на 4-ю строчку, у них равное количество очков с "Арсеналом" и "Манчестер Сити", правда у них меньше сыгранных матчей, у первых — на 1, а у вторых — на 2.

АПЛ, 23-й тур

Стадион: "Бремолл Лейн" (Шеффилд)

Главный судья: Пол Тирни (Англия)

"Шеффилд Юнайтед" — "Астон Вилла" 0:5

Голы: Макгинн (12), Уоткинс (16), Бэйли (20), Тилеманс (30), Морено (47)

*На 90+1 минуте гол Винисиуса Соузы был отменен из-за офсайда

"Шеффилд Юнайтед": Фодерингем — Богл, Холгейт, Ахмедходжич, Трасти, Норрингтон-Дэвис (Робинсон, 50) — Макети (Дэвис, 72), Соуза, Брукс (Озборн, 50), Бреретон Диас (Арчер, 65) — Осула (Хамер, 46)

"Астон Вилла": Мартинес — Конса (Кеш, 59), Карлос, Лангле, Морено — Луиз (Рамзи, 46), Камара — Бэйли (Диаби, 60), Макгинн (Ироегбунам, 71), Тилеманс (Роджерс, 81) — Уоткинс

Предупреждение: Богл (44)