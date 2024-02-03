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Уоткинс возвращает бирмингемцев в топ-4. Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла 0:5. Видеообзор матча
Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла ⋉ 0:5 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 03.02.2024 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: premierleague.com
Как и в
Главной звездой поединка стал Оли Уоткинс, который в текущем розыгрыше показывает невероятную игру. Кроме забитого гола форвард отдал два ассиста и был признан лучшим игроком матча среди статистических порталов.
Нельзя сказать, что "клинки" были совсем бессильными, хотя по статистическим параметрам "вилланы" были однозначно впереди.
Благодаря сегодняшнему перфомансу "Астон Вилла" поднимается на 4-ю строчку в АПЛ.
АПЛ, 23-й тур
Стадион: "Брэмолл Лейн" (Шеффилд)
"Шеффилд Юнайтед" - "Астон Вилла" 0:5
*На 90+1 минуте гол Винисиуса Соузы был отменен из-за офсайда
Голы: Макгинн (12), Уоткинс (16), Бэйли (20), Тилеманс (30), Морено (47)
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