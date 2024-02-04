Манчестер Юнайтед – Вест Хэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Лондонский "Вест Хэм" не может выиграть уже 5 матчей подряд во всех турнирах, они даже проиграли "Бристоль Сити" из Чемпионшипа в рамках Кубка Англии. Посреди недели была непростая ничья с "Борнмутом" и даже главного аутсайдера АПЛ они обыграть не смогли, лишь 2:2 с "Шеффилд Юнайтед".

Противостояние с "Манчестер Юнайтед" не звучит как хороший вариант для того, чтобы наконец прервать серию без побед, впрочем "молотобойцы" прекрасно понимают, что ситуацию нужно исправлять, почему бы не сделать это прямо на "Олд Траффорд"?

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 4 февраля.

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