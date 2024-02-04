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Манчестер Юнайтед – Вест Хэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Ждем очередного геройства от Кобби Мейну?
Getty Images / Global Images Ukraine
На этой неделе воспитанник "Манчестер Юнайтед" Кобби Мейну стал главным героем перестрелки с "Вулверхэмптоном" и вырвал драматическую победу своей команды за считанные секунды до финального свистка.
Кажется, что у "красных дьяволов" хотя бы слегка налаживается игра, правда эти выводы все же преждевременны, ведь если бы не геройство на последних минутах, мы снова бы говорили о провале. Что же нас ждет в следующей игре манкунианцев?
Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 4 февраля.
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Английская Премьер-лига. 23 тур.
4 февраля. 16:00. Манчестер. "Олд Траффорд"
Главный судья: Энди Мадли (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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