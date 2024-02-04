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Манчестер Юнайтед – Вест Хэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Ждем очередного геройства от Кобби Мейну?

Манчестер Юнайтед – Вест Хэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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На этой неделе воспитанник "Манчестер Юнайтед" Кобби Мейну стал главным героем перестрелки с "Вулверхэмптоном" и вырвал драматическую победу своей команды за считанные секунды до финального свистка.

Кажется, что у "красных дьяволов" хотя бы слегка налаживается игра, правда эти выводы все же преждевременны, ведь если бы не геройство на последних минутах, мы снова бы говорили о провале. Что же нас ждет в следующей игре манкунианцев?

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 4 февраля.

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Английская Премьер-лига. 23 тур.

4 февраля. 16:00. Манчестер. "Олд Траффорд"

Главный судья: Энди Мадли (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Манчестер Юнайтед" — "Вест Хэм"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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