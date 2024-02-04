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Шеффилд Юнайтед повторил антирекорд чемпионата Англии по пропущенным голам. Он держался почти 60 лет

Англия

Совершенно не пошли дела у команды

Шеффилд Юнайтед повторил антирекорд чемпионата Англии по пропущенным голам. Он держался почти 60 лет

Getty Images/Global Images Ukraine

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Во вчерашнем матче 23 тура АПЛ "Шеффилд Юнайтед" в домашнем матче против "Астон Виллы" пропустил пять голов. "Бирмингемцы" помогли "клинкам" повторить давний андирекорд.

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Всего в пассиве подопечных Уайлдера уже 59 пропущенных голов в текущем сезоне. По состоянию на 23 тур чемпионата Англии последний раз такое количество пропускал "Фулхэм" в сезоне 1965/66 (тоже 59). Тогда, кстати, "дачники" в итоге спаслись от вылета в низший дивизион.

Сейчас "Шеффилд Юнайтед" имеет в активе 10 очков и занимает последнее место в турнирной таблице. Чтобы догнать 17-й "Ноттингем Форест" подопечным Уайлдера нужно набрать по крайней мере столько же зачетных пунктов, столько есть у них сейчас.

Следующий матч "клинки" проведут 10 февраля против конкурента за сохранение прописки в АПЛ "Лутон Таун".

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Источник:
Opta
Опубликовал: Максим Кучер
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