Шеффилд Юнайтед повторил антирекорд чемпионата Англии по пропущенным голам. Он держался почти 60 лет

Во вчерашнем матче 23 тура АПЛ "Шеффилд Юнайтед" в домашнем матче против "Астон Виллы" пропустил пять голов. "Бирмингемцы" помогли "клинкам" повторить давний андирекорд.

Всего в пассиве подопечных Уайлдера уже 59 пропущенных голов в текущем сезоне. По состоянию на 23 тур чемпионата Англии последний раз такое количество пропускал "Фулхэм" в сезоне 1965/66 (тоже 59). Тогда, кстати, "дачники" в итоге спаслись от вылета в низший дивизион.

