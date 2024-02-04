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Шеффилд Юнайтед повторил антирекорд чемпионата Англии по пропущенным голам. Он держался почти 60 лет
Совершенно не пошли дела у команды
Getty Images/Global Images Ukraine
Во вчерашнем матче 23 тура АПЛ "Шеффилд Юнайтед" в домашнем матче против "Астон Виллы" пропустил пять голов. "Бирмингемцы" помогли "клинкам" повторить давний андирекорд.
Всего в пассиве подопечных Уайлдера уже 59 пропущенных голов в текущем сезоне. По состоянию на 23 тур чемпионата Англии последний раз такое количество пропускал "Фулхэм" в сезоне 1965/66 (тоже 59). Тогда, кстати, "дачники" в итоге спаслись от вылета в низший дивизион.
1965/66 - Sheffield United have conceded 59 goals in their 23 Premier League games this season, the most of any side at this stage of a top-flight campaign since Fulham in 1965-66 (also 59). Freefall. pic.twitter.com/VmByhWhipK— OptaJoe (@OptaJoe) February 3, 2024
Сейчас "Шеффилд Юнайтед" имеет в активе 10 очков и занимает последнее место в турнирной таблице. Чтобы догнать 17-й "Ноттингем Форест" подопечным Уайлдера нужно набрать по крайней мере столько же зачетных пунктов, столько есть у них сейчас.
Следующий матч "клинки" проведут 10 февраля против конкурента за сохранение прописки в АПЛ "Лутон Таун".
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