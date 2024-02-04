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Тьяго Алькантара вернулся на поле впервые за девять месяцев
Испанец долго залечивал травму
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Ливерпуля" Тьяго Алькантара впервые за долгое время сыграл в составе "Ливерпуля". Сегодня он вышел на 85 минуте матча против "Арсенала", заменив Джо Гомеса.
Это его дебютный матч в нынешнем сезоне. В последний раз он играл 24 апреля прошлого года.
Тогда Тьяго провел заключительные 32 минуты поединка против “Вест Хэма”, после чего попал в лазарет из-за травмы бедра.
Отметим, что контракт испанца с “Ливерпулем” действует до конца текущего сезона. Он выступает за “мерсисайдцев” с августа 2020 года. В общей сложности на его счету 98 матчей, в которых он трижды забил и еще шесть раз отличился ассистами. Вместе с командой Алькантара выиграл три трофея.
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