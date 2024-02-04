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Тьяго Алькантара вернулся на поле впервые за девять месяцев

Англия

Испанец долго залечивал травму

Тьяго Алькантара вернулся на поле впервые за девять месяцев

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Полузащитник "Ливерпуля" Тьяго Алькантара впервые за долгое время сыграл в составе "Ливерпуля". Сегодня он вышел на 85 минуте матча против "Арсенала", заменив Джо Гомеса.

Это его дебютный матч в нынешнем сезоне. В последний раз он играл 24 апреля прошлого года.

Тогда Тьяго провел заключительные 32 минуты поединка против “Вест Хэма”, после чего попал в лазарет из-за травмы бедра.

Отметим, что контракт испанца с “Ливерпулем” действует до конца текущего сезона. Он выступает за “мерсисайдцев” с августа 2020 года. В общей сложности на его счету 98 матчей, в которых он трижды забил и еще шесть раз отличился ассистами. Вместе с командой Алькантара выиграл три трофея.

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