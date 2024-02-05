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Мойес установил антирекорд АПЛ по количеству поражений в тренерской карьере
Тренер Вест Хэма проиграл 239 матчей в лиге
Getty Images / Global Images Ukraine
Дэвид Мойес установил антирекорд АПЛ среди тренеров по количеству поражений.
Вчера "Вест Хэм" под руководством Мойеса проиграл "Манчестер Юнайтед" (0:3) в матче 23-го тура. Это 239-й проигранный матч АПЛ в тренерской карьере Мойеса - ни один из тренеров в истории лиги не потерпел больше поражений.
Кроме того, Мойес ни разу не обыгрывал "Манчестер Юнайтед" на выезде как тренер - в 17 гостевых матчах против "МЮ" команды под его руководством потерпели 13 поражений и 4 раза сыграли вничью.
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