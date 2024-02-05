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Фабрегас считает, что Алонсо подходит Ливерпулю: Он умный и имеет правильный характер

Англия

Франсеск считает Хаби подходящим тренером для Ливерпуля

Фабрегас считает, что Алонсо подходит Ливерпулю: Он умный и имеет правильный характер

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Франсеск Фабрегас считает Хаби Алонсо подходящим тренером для "Ливерпуля".

"Болельщики любят его, а также я думаю, что он очень хороший тренер. У него хорошие идеи. Возможно, он играет немного по-другому, но я думаю, что у него есть способность адаптироваться.

Я видел его, когда он тренировал "Реал Сосьедад Б", а теперь в леверкузенском "Байере". Он действует по-разному. Он способен адаптироваться к ситуации и к разным типам игроков, которые у него есть, и у него правильный менталитет.

Он молод, но лучшее в нем то, что у него очень четкие идеи. Он умный, уравновешенный парень и имеет правильный характер. Так что это громкое заявление, но я согласен, что он [смог бы] возглавить их", - сказал бывший футболист сборной Испании в эфире BBC.

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Источник:
liverpoolecho
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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