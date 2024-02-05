Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лисандро Мартинес: Я скоро вернусь к игре!
Защитник МЮ подбодрил фанатов
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинес заверил болельщиков, что вскоре присоединится к команде.
"Я скоро вернусь к игре, и мы будем вместе бороться за победу. Всегда вместе!", - цитирует Фабрицио Романо 26-летнего аргентинца.
Напомним, что игрок растянул боковую связку коленного сустава во время матча 23-го тура АПЛ против "Вест Хэма" (3:0).
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Уле-Эйнар Бьорндален: Мне сложно поверить, что Йоханнес Бё просто так мог растерять скоростные качества
- Шахтер продлил контракт со своим талантом, который феерил на сборах
- Карим Бензема отреагировал на критику в адрес Лионеля Месси
- Лион совершает топ-покупку, шпоры урвали вундеркинда из-под рук Барсы. Онлайн последнего дня трансферного окна
- Лидер Ман Сити начал подкатывать к звезде Форсажа после расставания с яркой моделью. ФОТО
- Уэйн Руни замечен во время отдыха в Эмиратах в компании основателя Putin Team. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн