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Лисандро Мартинес: Я скоро вернусь к игре!

Англия

Защитник МЮ подбодрил фанатов

Лисандро Мартинес: Я скоро вернусь к игре!

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинес заверил болельщиков, что вскоре присоединится к команде.

"Я скоро вернусь к игре, и мы будем вместе бороться за победу. Всегда вместе!", - цитирует Фабрицио Романо 26-летнего аргентинца.

Напомним, что игрок растянул боковую связку коленного сустава во время матча 23-го тура АПЛ против "Вест Хэма" (3:0).

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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