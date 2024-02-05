Сборная Англии впервые за 19 лет сыграет на стадионе Сент-Джеймс Парк

Стадион "Ньюкасла" впервые за 19 лет примет товарищеский матч сборной Англии против Боснии и Герцеговине.

Это знаменательное событие состоится 3 июня 2024 года в рамках подготовки к чемпионату Европы 2024 года, который будет проходить в Германии.

Последний раз "Сент-Джеймс Парк" принимал сборную Англии в 2005 году.