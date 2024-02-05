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Сборная Англии впервые за 19 лет сыграет на стадионе Сент-Джеймс Парк
Историческое событие
Getty Images/Global Images Ukraine
Стадион "Ньюкасла" впервые за 19 лет примет товарищеский матч сборной Англии против Боснии и Герцеговине.
Это знаменательное событие состоится 3 июня 2024 года в рамках подготовки к чемпионату Европы 2024 года, который будет проходить в Германии.
Последний раз "Сент-Джеймс Парк" принимал сборную Англии в 2005 году.
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Источник:goal
Опубликовал: Екатерина Власова
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