Фоден: В чем ключ моей хорошей формы? Наверное, игра с фантастическими игроками

Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден высказался о своей форме в сезоне-2023/2024.

Вчера, 5 февраля, "горожане" обыграли "Брентфорд" (3:1) в матче 23-го тура чемпионата Англии. Фоден оформил хет-трик.

"В чем ключ моей хорошей формы? Наверное, игра с фантастическими игроками и желание забивать, попадать в штрафную. Так что сочетание того и другого помогает мне забивать.

Первый гол? Я рад, что забил мяч перед самым перерывом. Думаю, это придало нам немного импульса во втором тайме. Я в восторге", - приводит слова Фодена официальный сайт клуба.