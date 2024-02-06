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Фоден: В чем ключ моей хорошей формы? Наверное, игра с фантастическими игроками
Фил прокомментировал свою хорошую результативность
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден высказался о своей форме в сезоне-2023/2024.
Вчера, 5 февраля, "горожане" обыграли "Брентфорд" (3:1) в матче 23-го тура чемпионата Англии. Фоден оформил хет-трик.
"В чем ключ моей хорошей формы? Наверное, игра с фантастическими игроками и желание забивать, попадать в штрафную. Так что сочетание того и другого помогает мне забивать.
Первый гол? Я рад, что забил мяч перед самым перерывом. Думаю, это придало нам немного импульса во втором тайме. Я в восторге", - приводит слова Фодена официальный сайт клуба.
В нынешнем сезоне Фоден сыграл 34 матча, забил 14 мячей и отдал 10 голевых передач.
После 23 туров "Манчестер Сити" занимает второе место в АПЛ с 49 очками. Лидирует в чемпионате "Ливерпуль" (51 очко).
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