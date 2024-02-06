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Кристиан Эриксен близок к переходу в Галатасарай
Трансферное окно в Турции закрывается 9 февраля
Фото: https://twitter.com/ManUtd
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Кристиан Эриксен в ближайшее время может перейти в турецкий "Галатасарай" на правах аренды. Об этом сообщает Fotomac.
По информации источника, арендное соглашение будет включать в себя опцию выкупа.
В случае, если сторонам удастся договориться обо всех условиях сделки, датский футболист сразу же вылетит в Турцию, поскольку трансферное окно в этом чемпионате закрывается 9 февраля.
Напомним, в нынешнем сезоне Эриксен принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 13 млн евро.
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