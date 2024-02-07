Рэтклифф хочет построить новый стадион для МЮ стоимостью до 2 миллиардов фунтов

Миноритарный владелец "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф хочет, чтобы "манкунианцы" создали свой "Северный Уэмбли" в рамках амбициозных планов относительно обновления "Олд Траффорд". Об этом сообщает The Telegraph.

Миллиардер считает, что Северная Англия должна иметь площадку мирового класса, чтобы конкурировать с лондонским стадионом "Уэмбли", рассчитанным на 90 000 зрителей.

Ретклифф в целом выступает против идеи переезда "Юнайтед", но считает, что болельщики поддержат идею лучшего в мире нового стадиона на территории, находящейся непосредственно вокруг "Олд Траффорд", где располагается база клуба на протяжении последних 114 лет.

По предварительным оценкам, расширение нынешнего стадиона вместимостью 74 000 может стоить не менее 800 миллионов фунтов стерлингов, тогда как строительство нового стадиона обойдется почти в 2 миллиарда фунтов.