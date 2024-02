Жена Тьяго Силвы извинилась за свой призыв уволить тренера Челси Почеттино

После домашнего поражения от “Вулверхэмптона” (2:4) в АПЛ болельщики “Челси” на “Стэмфорд Бридж” выразили свой протест руководству клуба и главному тренеру “синих” Маурисио Почеттино.

Бурлили эмоции фанов “Челси” и в соцсетях. В частности широкую реакцию вызвало сообщение в твиттере Белль Силвы, жены центрбека “синих” Тьяго Силвы, которая призвала к переменам в клубе, “иначе будет поздно”.

Как сообщил Почеттино, во вторник Тьяго Силва провел с ним личный разговор, содержание которого тренер “Челси” отказался передавать журналистам. Не долго пришлось ждать и нового сообщения от Белль. Жена самого опытного футболиста “Челси” написала в твиттере, что ее прошлое сообщение было вызвано сильными эмоциями. “Я радуюсь победам, и очень огорчаюсь поражениям. Мы всем хотим одного – побед “Челси”, – написала Белль.

I'm sorry that my personal outburst as a passionate Chelsea fan has caused such an impact. I'm passionate about the team, I thrive on victories and I'm saddened by defeats.

We all want the same thing, a winning team, come on Chelsea!!????????????