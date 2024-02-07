  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Жена Тьяго Силвы извинилась за свой призыв уволить тренера Челси Почеттино
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Жена Тьяго Силвы извинилась за свой призыв уволить тренера Челси Почеттино

Англия

Также аргентинский специалист провел разговор с центрбеком синих 

Жена Тьяго Силвы извинилась за свой призыв уволить тренера Челси Почеттино

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

После домашнего поражения от “Вулверхэмптона” (2:4) в АПЛ болельщики “Челси” на “Стэмфорд Бридж” выразили свой протест руководству клуба и главному тренеру “синих” Маурисио Почеттино.

Бурлили эмоции фанов “Челси” и в соцсетях. В частности широкую реакцию вызвало сообщение в твиттере Белль Силвы, жены центрбека “синих” Тьяго Силвы, которая призвала к переменам в клубе, “иначе будет поздно”.

Читайте такжеПочеттино: Болельщикам нужно набраться терпения

Как сообщил Почеттино, во вторник Тьяго Силва провел с ним личный разговор, содержание которого тренер “Челси” отказался передавать журналистам. Не долго пришлось ждать и нового сообщения от Белль. Жена самого опытного футболиста “Челси” написала в твиттере, что ее прошлое сообщение было вызвано сильными эмоциями. “Я радуюсь победам, и очень огорчаюсь поражениям. Мы всем хотим одного – побед “Челси”, – написала Белль.

Сегодня “Челси” проведет переигровку матча Кубка Англии с “Астон Виллой”. Игра начнется в 22:00.

По теме
yellow-arrow
Почеттино: В прошлом году не я занял 12 место, а Челси в прошлом году
yellow-arrow
Астон Вилла – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии
yellow-arrow
Дрогба: Челси понадобится какое-то время, эти игроки ещё учатся
Тьяго Силва Маурисио Почеттино Челси (Лондон) АПЛ
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Twitter
Опубликовал: UA-Футбол
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости