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Жена Тьяго Силвы извинилась за свой призыв уволить тренера Челси Почеттино
Также аргентинский специалист провел разговор с центрбеком синих
Getty Images/Global Images Ukraine
После домашнего поражения от “Вулверхэмптона” (2:4) в АПЛ болельщики “Челси” на “Стэмфорд Бридж” выразили свой протест руководству клуба и главному тренеру “синих” Маурисио Почеттино.
Бурлили эмоции фанов “Челси” и в соцсетях. В частности широкую реакцию вызвало сообщение в твиттере Белль Силвы, жены центрбека “синих” Тьяго Силвы, которая призвала к переменам в клубе, “иначе будет поздно”.
Как сообщил Почеттино, во вторник Тьяго Силва провел с ним личный разговор, содержание которого тренер “Челси” отказался передавать журналистам. Не долго пришлось ждать и нового сообщения от Белль. Жена самого опытного футболиста “Челси” написала в твиттере, что ее прошлое сообщение было вызвано сильными эмоциями. “Я радуюсь победам, и очень огорчаюсь поражениям. Мы всем хотим одного – побед “Челси”, – написала Белль.
I'm sorry that my personal outburst as a passionate Chelsea fan has caused such an impact. I'm passionate about the team, I thrive on victories and I'm saddened by defeats.— Belle Silva (@bellesilva) February 7, 2024
We all want the same thing, a winning team, come on Chelsea!!????????????
Сегодня “Челси” проведет переигровку матча Кубка Англии с “Астон Виллой”. Игра начнется в 22:00.
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