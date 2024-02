Дрогба: Челси понадобится какое-то время, эти игроки ещё учатся

Бывший нападающий "Челси" Дидье Дрогба оценил выступления подопечных Маурисио Почеттино в текущем сезоне, и сделал прогноз по поводу будущего команды.

Сегодня, 7 февраля, лондонский клуб сыграет в 4-м круге Кубка Англии против "Астон Виллы". Начало - в 20:00.

????️ "One day they will reach their peak" ????



Former Chelsea striker Didier Drogba says Mauricio Pochettino and the current squad needs to be given time at the club ???? pic.twitter.com/TBa9RDrBQz