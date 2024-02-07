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Дрогба: Челси понадобится какое-то время, эти игроки ещё учатся
Легенда клуба призывает не отчаиваться
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший нападающий "Челси" Дидье Дрогба оценил выступления подопечных Маурисио Почеттино в текущем сезоне, и сделал прогноз по поводу будущего команды.
"Челси" понадобится какое-то время. Они всё ещё находятся в процессе развития, у них по-прежнему молодая команда. Это непростой момент для клуба, но у них есть полная поддержка и доверие с моей стороны.
Когда я переходил в клуб, моими партнёрами были опытные игроки. В нынешнем составе футболистам в среднем по 22, 23, 24 года. Мы были готовы к выступлениям на топ-уровне, а эти игроки всего лишь учатся. Когда они достигнут своего пика, люди будут говорить: "Вау, это лучший состав в истории клуба", - сказал ивуариец в интервью Sky Sports.
Сегодня, 7 февраля, лондонский клуб сыграет в 4-м круге Кубка Англии против "Астон Виллы". Начало - в 20:00.
????️ "One day they will reach their peak" ????— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) February 7, 2024
Former Chelsea striker Didier Drogba says Mauricio Pochettino and the current squad needs to be given time at the club ???? pic.twitter.com/TBa9RDrBQz
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