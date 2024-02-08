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Челси готов выложить 50 млн евро за 20-летнего нападающего Лейпцига

Англия

Англичане в поисках забивного форварда

Челси готов выложить 50 млн евро за 20-летнего нападающего Лейпцига

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Челси" заинтересован в услугах нападающего "Лейпцига" и сборной Словении Беньямина Шешко.

По информации журналиста Эмрема Конура, "аристократы" готовы выложить 50 миллионов евро за 20-летнего форварда. Также за игроком активно следят "Бавария", "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".

Прошлым летом Шешко перешёл в "Лейпциг" из "Зальцбурга" 24 млн. евро. В текущем сезоне на счету словенца 9 голов в 26 матчах за немецкий клуб.

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Челси (Лондон) РБ Лейпциг Беньямин Шешко
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Опубликовал: Александр Бураков
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