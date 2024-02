Челси готов выложить 50 млн евро за 20-летнего нападающего Лейпцига

"Челси" заинтересован в услугах нападающего "Лейпцига" и сборной Словении Беньямина Шешко.

По информации журналиста Эмрема Конура, "аристократы" готовы выложить 50 миллионов евро за 20-летнего форварда. Также за игроком активно следят "Бавария", "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".

Прошлым летом Шешко перешёл в "Лейпциг" из "Зальцбурга" 24 млн. евро. В текущем сезоне на счету словенца 9 голов в 26 матчах за немецкий клуб.

????????❗???????? #RBLeipzig????????#CFC❗

Chelsea are ready to pay 50 million euros for RB Leipzig's 20-year-old striker Benjamin Sesko.



➡️ Bayern Munich, Manchester United and Arsenal have been linked with the Slovenian striker. https://t.co/iZ8CFSxpeQ pic.twitter.com/s3y5oDIiIc