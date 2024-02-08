Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Челси готов выложить 50 млн евро за 20-летнего нападающего Лейпцига
Англичане в поисках забивного форварда
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Челси" заинтересован в услугах нападающего "Лейпцига" и сборной Словении Беньямина Шешко.
По информации журналиста Эмрема Конура, "аристократы" готовы выложить 50 миллионов евро за 20-летнего форварда. Также за игроком активно следят "Бавария", "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".
Прошлым летом Шешко перешёл в "Лейпциг" из "Зальцбурга" 24 млн. евро. В текущем сезоне на счету словенца 9 голов в 26 матчах за немецкий клуб.
????????❗???????? #RBLeipzig????????#CFC❗— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) February 6, 2024
Chelsea are ready to pay 50 million euros for RB Leipzig's 20-year-old striker Benjamin Sesko.
➡️ Bayern Munich, Manchester United and Arsenal have been linked with the Slovenian striker. https://t.co/iZ8CFSxpeQ pic.twitter.com/s3y5oDIiIc
Популярное сейчас
- Кубок Англии. Неожиданная и очень мощная победа Челси над Астон Виллой
- Шевченко: Обсудили с Чеферином недопущение возвращения российских команд в международные соревнования
- "Это неправильно – оскорблять игроков в соцсетях". Жилберто Силва вступился за Мудрика
- Известно, почему Зинченко был заменен в перерыве матча с Ливерпулем
- Модель OnlyFans призвала жену футболиста Челси заменить Почеттино на посту главного тренера. ФОТО
- Ванда Нара напомнила про себя откровенными кадрами с новой прической. ФОТО