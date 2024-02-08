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Легенды МЮ обвинили несколько европейских клубов в использовании допинга в середине 2000-х
Любопытные воспоминания
Telegraph
Бывшие игроки "Манчестер Юнайтед" Рой Кин и Гарри Невилл обвинили некоторые клубы, с которыми они играли во время выступлений за "манкунианцев", в употреблении допинга. Об этом сообщает The Telegraph.
"Хочу сказать это по юридическим причинам: думаю, что было несколько команд, против которых мы играли, которые не были "чистыми". Мы тогда так считали. И я знаю, что пара других ребят с середины 2000-х думали точно так же, – сказал Невилл.
Я смотрел на футболистов из нескольких итальянских клубов во время поединка, и они выглядели так, будто вообще не уставали во время матча", - добавил Кин.
Итальянский футбол долгое время преследовали обвинения в употреблении допинга в период, когда Невилл и Кин играли за "Юнайтед". В частности, в 2004 году клубный врач "Ювентус" был условно приговорен к тюремному заключению после того, как его признали виновным в раздаче препаратов для повышения продуктивности после судебного разбирательства, изучавшего их медицинскую практику с 1994 по 1998 год.
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