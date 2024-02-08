Борнмут готов выкупить вингера Лидса - Инсайдер

"Борнмут" активировал пункт о выкупе вингера Луиса Синистерры у "Лидса".

По информации Фабрицио Романо, документы вскоре будут подписаны, а клубы объявят об этом официально в течение недели "Борнмут" должен заплатить за игрока 20 миллионов евро.

Синистерра в этом сезоне Премьер-Лиги забил 2 гола и отдал 2 ассиста в 15 матчах.