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Борнмут готов выкупить вингера Лидса - Инсайдер
Документы вскоре будут подписаны
Getty Images/Global Images Ukraine
"Борнмут" активировал пункт о выкупе вингера Луиса Синистерры у "Лидса".
По информации Фабрицио Романо, документы вскоре будут подписаны, а клубы объявят об этом официально в течение недели "Борнмут" должен заплатить за игрока 20 миллионов евро.
Синистерра в этом сезоне Премьер-Лиги забил 2 гола и отдал 2 ассиста в 15 матчах.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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