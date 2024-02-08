  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Борнмут готов выкупить вингера Лидса - Инсайдер
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Борнмут готов выкупить вингера Лидса - Инсайдер

Англия

Документы вскоре будут подписаны

Борнмут готов выкупить вингера Лидса - Инсайдер

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Борнмут" активировал пункт о выкупе вингера Луиса Синистерры у "Лидса".

По информации Фабрицио Романо, документы вскоре будут подписаны, а клубы объявят об этом официально в течение недели "Борнмут" должен заплатить за игрока 20 миллионов евро.

Синистерра в этом сезоне Премьер-Лиги забил 2 гола и отдал 2 ассиста в 15 матчах.

Читайте такжеБорнмут отклоняет любые предложения по трансферу своего защитника
По теме
yellow-arrow
Деку - про Гвардіолу як наступника Хаві: Я не говорив про це з ним - це вияв неповаги до Ман Сіті
yellow-arrow
Директор Тоттенхэма - о Бергвалле: Ему всего 18 и он имеет большой потенциал
yellow-arrow
В АПЛ названы претенденты на звание тренера месяца
Лидс Юнайтед Борнмут
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости