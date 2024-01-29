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Борнмут отклоняет любые предложения по трансферу своего защитника

Англия

Крис Мефам остается в своем клубе

Борнмут отклоняет любые предложения по трансферу своего защитника

transfermarkt

Новина українською

Борнмут отказывается от любых переговоров по трансферу Криса Мефама.

По информации Фабрицио Романо, "Лидс" и "Шеффилд Юнайтед" предприняли по две попытки договориться с "Борнмутом" о трансфере 26-летнего футболиста, но англичане отказывается от любых предложений. Клуб считает Криса важным игроком, поэтому он пока не покинет свою команду.

Мефам за "Борнмут" сыграл 9 матчей и не отметился никакими результативными действиями.

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Шеффилд Юнайтед Лидс Юнайтед Борнмут
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Источник:
FabrizioRomano
Опубликовал: Екатерина Власова
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