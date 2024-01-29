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Борнмут отклоняет любые предложения по трансферу своего защитника
Крис Мефам остается в своем клубе
transfermarkt
Борнмут отказывается от любых переговоров по трансферу Криса Мефама.
По информации Фабрицио Романо, "Лидс" и "Шеффилд Юнайтед" предприняли по две попытки договориться с "Борнмутом" о трансфере 26-летнего футболиста, но англичане отказывается от любых предложений. Клуб считает Криса важным игроком, поэтому он пока не покинет свою команду.
Мефам за "Борнмут" сыграл 9 матчей и не отметился никакими результативными действиями.
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Источник:FabrizioRomano
Опубликовал: Екатерина Власова
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