Борнмут отклоняет любые предложения по трансферу своего защитника

Борнмут отказывается от любых переговоров по трансферу Криса Мефама.

По информации Фабрицио Романо, "Лидс" и "Шеффилд Юнайтед" предприняли по две попытки договориться с "Борнмутом" о трансфере 26-летнего футболиста, но англичане отказывается от любых предложений. Клуб считает Криса важным игроком, поэтому он пока не покинет свою команду.

Мефам за "Борнмут" сыграл 9 матчей и не отметился никакими результативными действиями.