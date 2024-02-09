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Болельщик Челси получил трёхлетнюю дисквалификацию за атаку на голкипера Ньюкасла
Справедливое наказание
Sports illustrated
Фанат "Челси", напавший на вратаря "Ньюкасла" Мартина Дубравку, был оштрафован на 807 фунтов стерлингов и получил трехлетнюю дисквалификацию на посещение футбольных матчей.
Данный инцидент произошел в четвертьфинале Кубка английской Лиги 19 декабря.
25-летний Джордан Чидли, вырвавшись из объятий стюарда, выбежал на игровое поле и грудью толкнул голкипера "сорок".
По информации от BBC, в четверг Чидли предстал перед Магистратским судом Вестминстера. Болельщик признал свою вину, но отметил, что совершил этот поступок "в состоянии эйфории".
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