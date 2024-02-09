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Манчестер Сити – Эвертон. АУДИО онлайн трансляция матча 24-го тура АПЛ
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
UA-Футбол организует комментарий поединка 24-го тура чемпионата Англии между "Манчестер Сити" и "Эвертоном".
Претендент на победу в первенстве принимает у себя дома команду, которая ведет борьбу за выживание. Коллектив Виталия Миколенко – лидер тройки аутсайдеров, но вряд ли это звание "Эвертон" устраивает, "ириски" стремятся отдалиться от дна таблицы. Смогут ли парни Дайча устроить сенсацию? Или же "Манчестер Сити" ждет легкая прогулка? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 10 февраля – в 14:25 по киевскому времени.
Комментатор: Владимир Зуев
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