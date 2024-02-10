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Манчестер Сити – Эвертон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Пеп Гвардиола идет за очередным титулом

Манчестер Сити – Эвертон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Сегодня "Манчестер Сити" и "Эвертон" откроют 24-й тур Английской Премьер-лиги. Это настоящая битва фаворита и аутсайдера, поэтому большой интриги здесь не ожидается. Впрочем, учитывая отчаянное желание "ирисок" покинуть зону вылета, всегда есть небольшой шанс на сюрприз. Будет ли сегодня именно такой день?

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 10 февраля.

Английская Премьер-лига. 24 тур.

10 февраля. 14:30. Манчестер. "Этихад"

Главный судья: Джон Брукс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Манчестер Сити" — "Эвертон"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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