Ньюкасл летом планирует подписать хавбека Эвертона летом

"Ньюкасл" рассматривает возможность летом подписать полузащитника "Эвертона" Амаду Онана.

22-летним бельгийцем клуб был заинтересован во время зимнего трансферного окна, но "Эвертон" не хотел терять полузащитника, поэтому они отказались вести какие-либо переговоры.

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"Ньюкасл" собрал всю информацию об Онана, они намерены летом попытаться договориться с "ирисками" о трансфере.

Амаду в этом сезоне Премьер-Лиги сыграл 17 матчей, в которых забил один гол.