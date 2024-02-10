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Русин будет играть с первых минут в матче Чемпионшипа
А Кухаревич, к сожалению, нет
Фото: SunderlandAFC/Автор - невідомий
В Чемпионшипе Англии проходят матчи 31-го тура. В одной из игр "Сандерленд" принимает "Плимут". В стартовый состав хозяев попал нападающий Назарий Русин.
Patrick Roberts and Nazariy Rusyn return to the starting XI! ????#SAFC | #SUNPLY pic.twitter.com/JrsgcjFUiJ— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) February 10, 2024
Матч начнется в 17:00 по Киеву.
В матче "Суонси" другой украинский нападающий Николай Кухаревич, традиционно, остался на скамейке запасных. Последний раз он играл 6-го января против "Моркема", выйдя на последние минуты.
⚠️ ???????????????????????????????? ???????? ⚠️— Swansea City AFC (@SwansOfficial) February 10, 2024
Here's how the #Swans line up for this afternoon’s @SkyBetChamp fixture ???? Hull City.
Brought to you in partnership with @the_lcvgroup pic.twitter.com/PMhlBkJAgb
Матч "Халл" - "Суонси" начнется в 17:00.
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