Русин будет играть с первых минут в матче Чемпионшипа

В Чемпионшипе Англии проходят матчи 31-го тура. В одной из игр "Сандерленд" принимает "Плимут". В стартовый состав хозяев попал нападающий Назарий Русин.

Patrick Roberts and Nazariy Rusyn return to the starting XI! ???? #SAFC | #SUNPLY pic.twitter.com/JrsgcjFUiJ

Матч начнется в 17:00 по Киеву.

В матче "Суонси" другой украинский нападающий Николай Кухаревич, традиционно, остался на скамейке запасных. Последний раз он играл 6-го января против "Моркема", выйдя на последние минуты.

Here's how the #Swans line up for this afternoon’s @SkyBetChamp fixture ???? Hull City.



