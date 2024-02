АПЛ. Ливерпуль – Бернли 3:1. Дожали после перерыва

Английская Премьер-лига, 24 тур

"Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Тим Робинсон

После поражения от "Арсенала" и момента, когда "Сити" сегодня обогнал "Ливерпуль" в турнирной таблице подопечным Клоппа потребовалась перезагрузка. Какая-то команда, на которой можно было сбросить свои отрицательные эмоции. Календарь принес великолепный подарок в виде “Бернли”, который плетется в зоне вылета. Пусть и комфортное преимущество в счете удалось получить только после перерыва, однако этот матч был классическим поединком для "мерсисайдцев" на "Энфилде": без победы шансов уйти практически не было.

"Бордовых" хватило всего на один тайм. Гости до перерыва не только хорошо оборонялись, но и создавали у ворот Келлехера (сегодня Алиссон в заявку не попал). Первый момент в матче был на счету именно подопечных Компани. На 10 минуте Амдуни пролетел мимо Ван Дейка, но ирландский голкипер хозяев вовремя вышел из ворот и парировал этот удар.

А вот его партнер по позиции совершил роковую ошибку. На 31-й минуте во время подачи Трента Траффорд столкнулся со своим защитником. Мяч спокойно долетел на голову Жоти, переправившего круглого в пустые. Хотелось бы написать, что “Ливерпуль” забил с первого же созданного момента, но этот шанс создали обе команды вместе.

Мини-качели присутствовали на поле. Например, спустя еще шесть минут Траффорд уже выручил "Бернли" – парировал удар Диаса в ближнем бою. А перед перерывом “Бернли” даже удалось отличиться. В этом гостям помог угловой: О'Ши головой замкнул подачу Браунхилла. Не доиграл до конца Диас.

