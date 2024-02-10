АПЛ. Ливерпуль – Бернли 3:1. Дожали после перерыва

Английская Премьер-лига, 24 тур

"Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Тим Робинсон

После поражения от "Арсенала" и момента, когда "Сити" сегодня обогнал "Ливерпуль" в турнирной таблице подопечным Клоппа потребовалась перезагрузка. Какая-то команда, на которой можно было сбросить свои отрицательные эмоции. Календарь принес великолепный подарок в виде “Бернли”, который плетется в зоне вылета. Пусть и комфортное преимущество в счете удалось получить только после перерыва, однако этот матч был классическим поединком для "мерсисайдцев" на "Энфилде": без победы шансов уйти практически не было.

"Бордовых" хватило всего на один тайм. Гости до перерыва не только хорошо оборонялись, но и создавали у ворот Келлехера (сегодня Алиссон в заявку не попал). Первый момент в матче был на счету именно подопечных Компани. На 10 минуте Амдуни пролетел мимо Ван Дейка, но ирландский голкипер хозяев вовремя вышел из ворот и парировал этот удар.

А вот его партнер по позиции совершил роковую ошибку. На 31-й минуте во время подачи Трента Траффорд столкнулся со своим защитником. Мяч спокойно долетел на голову Жоти, переправившего круглого в пустые. Хотелось бы написать, что “Ливерпуль” забил с первого же созданного момента, но этот шанс создали обе команды вместе.

Мини-качели присутствовали на поле. Например, спустя еще шесть минут Траффорд уже выручил "Бернли" – парировал удар Диаса в ближнем бою. А перед перерывом “Бернли” даже удалось отличиться. В этом гостям помог угловой: О'Ши головой замкнул подачу Браунхилла. Не доиграл до конца Диас.

Record-breaking Trent Alexander-Arnold assist ✅

Customary Diogo Jota header ✅



It was bright start for Burnley, but the home side take the lead#LIVBUR pic.twitter.com/XDTdylPUEL — Premier League (@premierleague) February 10, 2024

Хотя и Трент записал в свой актив рекордный для защитника в рамках АПЛ ассист (58), в обороне он много проваливался. Клопп его снял в перерыве, сменив на Эллиота. И именно после прострела Харви на 52 минуте Диас снова вывел "Ливерпуль" вперед.

В период с 64 по 67 минуту гости имели шанс дважды уравнять счет. Сначала Фофана с убийственной позиции не смог переиграть Келлехера (прекрасно сыграл голкипер), а затем он же не реализовал не менее худший шанс, пробив мимо ворот.

Дальше инициатива перешла к хозяевам. Острый удар Диаса парировал Траффорд, Кванса пробивал с разворота – не попал в створ. На 79-й минуте дожать все-таки удалось. И снова Эллиот: он подал в штрафную, оттуда Нуньес головой обыграл голкипера.

Мог еще и на 90+6 забивать Дарвин, но этот момент войдет в его уже толстую папку нереализованных убийственных моментов. В конце концов, "Ливерпуль" берет три очка и возвращается на первое место. Однако "Сити" все равно еще имеет матч в запасе, поэтому "мерсисайдцы" пока в худшей ситуации.

Но куда хуже “Бернли”: 13 очков и 19 позиция. Сегодняшний матч дал определенную надежду, однако только одними надеждами сыт на зачетные пункты не будешь.

Ливерпуль – Бернли 3:1

Голы: Жота 31, Диас 52, Нуньес 79 – ОʼШи

Ливерпуль: Келлехер – Трент (Эллиот 46), Кванса, ван Дейк, Робертсон (Цимикас 90+7) – Макаллистер (Кларк 90+7), Эндо (Макконнелл 90+6), Джонс – Жота, Нуньес, Диас (Гакпо 8)

Бернли: Траффорд - Ассиньон, ОʼШи, Эстев (Витенью 80), Делькруа – Браунхилл, Берге, Рэмзи (Массенго 81), Одобер – Фофана, Амдуни (Ларсен 86)

Предупреждения: Кванса 19, Эндо 33, Клопп 39 (за пределами поля), Нуньес 69 - О'Ши 14, Браунхилл 26, Компани 55 (за пределами поля)