Вест Хэм – Арсенал. Анонс и прогноз матча 24-го тура АПЛ на 11.02.2024

Английская Премьер-лига. 24-й тур.

11 февраля. 16:00. Лондон. "Лондон Стедиум"

Главный судья: Крейг Поусон (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Неделю назад подопечные Микеля Артеты уже сделали громкое заявление по поводу своих претензий на титул, когда нанесли "Ливерпулю" второе поражение в этом сезоне. Они более чем в гонке за трофей, несмотря на не очень ровные результаты в начале 2024 года.

На этот раз они сыграют матч против "Вест Хэма", которому не так давно проигрывали на "Эмирейтс", однако тогда команде Мойеса сильно повезло получить такой результат, мяч нагло отказывался лететь в ворота "молотобойцев".

10 000 грн Ставка без риска Узнать больше

Новости "Вест Хэма"

Команда Дэвида Мойеса проводит чрезвычайно турбулентный сезон, впрочем, до сих пор находится в топ-7 Английской Премьер-лиги. Стоит отметить, что в последнее время дела у "молотобойцев" идут не лучшим образом и так высоко в таблице они находятся скорее из-за удачной серии на старте сезона.

В последних 6 матчах во всех турнирах "Вест Хэм" не может выиграть. Особенно бросается в глаза их проигранное противостояние в Кубке Англии против "Бристоль Сити", который выбросил их из соревнования. А что касается последних результатов в Премьер-лиге, то там была ничья с главным аутсайдером сезона "Шеффилд Юнайтед", ничья против "Борнмута" в максимально равном матче и поражение против "Манчестер Юнайтед" на выезде.

На данную минуту они не в лучшей форме, хотя улучшить настроение им то, что они уже побеждали "Арсенал" в этом сезоне, было это на выезде. То есть отдельные перформансы коллектив все еще способен выдавать. По иронии судьбы, последняя победа "молотобойцев" была как раз тогда, на "Эмирейтс".

Новости "Арсенала"

Александр Зинченко, к большому сожалению, получил очередное повреждение во время прошлого матча своей команды против "Ливерпуля". Тогда "канониры" провели очень сильный поединок и по-настоящему показали серьезность своих намерений бороться за титул.

До этой победы над мерсисайдцами, они также одолели "Ноттингем Форест" и "Кристал Пэлас". Все, что предшествовало этим трем матчам, лучше забыть и не вспоминать. Ведь они проиграли все тому же "Ливерпулю" в Кубке Англии и уступили на выезде "Фулхэму", другому лондонскому коллективу.

Именно прошлый матч должен вдохновить всю команду к следующим победам и серьезному подходу с подготовкой к серьезной борьбе вплоть до конца сезона. В первом матче против "Вест Хэма" в этом сезоне они были лучше, они создали достаточно моментов, вот только не смогли их реализовать. Возможно, на этот раз с реализацией все будет гораздо лучше.

Турнирная таблица

Личные встречи

28.12.23 АПЛ "Арсенал" — "Вест Хэм" 0:2

01.11.23 КАЛ "Вест Хэм" — "Арсенал" 3:1

16.04.23 АПЛ "Вест Хэм" — "Арсенал" 2:2

26.12.22 АПЛ "Арсенал" — "Вест Хэм" 3:1

01.05.22 АПЛ "Вест Хэм" — "Арсенал" 1:2

Цифры и факты

В 13 из последних 15 матчей между "Арсеналом" и "Вест Хэмом" на домашнем поле молотобойцев проходила ставка ТБ 2.5;

В последних 4 матчах "Арсенала" в рамках Премьер-лиги проходила ставка ТБ 2.5;

"Арсенал" выиграл последние 3 матча в рамках Премьер-лиги.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Все беды с травмами в команде Дэвида Майеса почти закончились. Сейчас в лазарете находится только Майкл Антонио, который точно пропустит следующий матч. Также под вопросом готовность сыграть Альфонса Ареола и Лукаса Пакета. Но они близки к возвращению.

Что касается "Арсенала", то они не смогут рассчитывать на Юрриена Тимбера и Фабиу Виейру. Под вопросом готовность сыграть Томаса Партея, Габриэла Жезуса и Александра Зинченко.

"Вест Хэм", 4-2-3-1: Ареола — Цоуфал, Зума, Агер, Эмерсон — Соучек, Альварес — Кудус, Уорд-Прауз, Корне — Боуэн

"Арсенал", 4-3-3: Рая — Уайт, Салиба, Габриэл, Кивиор — Эдегор, Жоржиньо, Райс — Сака, Гаверц, Мартинелли

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Вест Хэм" — "Арсенал" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Вест Хэмом" и "Арсеналом" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 1:3. Обе команды очень любят забивать голы в очных матчах. Учитывая максимально неудачную форму одних и чрезвычайно мощную и вдохновляющую победу над "Ливерпулем" от других, на этот раз ожидаем победы "канониров". Наверняка, с нулем в графе "пропущенные" поле они не покинут, но с победой в руках просто должны.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.