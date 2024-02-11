Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Астон Вилла – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Расмус Хойлунд готов продолжать свои бомбардирские подвиги
Getty Images / Global Images Ukraine
Именно в первом матче между этими командами на "Олд Траффорд" Расмус Хойлунд забил свой первый гол в футболке "Манчестер Юнайтед" в рамках Премьер-лиги. Это придало ему уверенности в себе и теперь датский нападающий не выглядит как случайный игрок с жирным ценником. Сможет ли он во второй раз в этом сезоне разочаровать "Астон Виллу"?
Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 11 февраля.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Английская Премьер-лига. 24 тур.
11 февраля. 18:30. Бирмингем. "Вилла Парк"
Главный судья: Роберт Джонс (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- "Наш первый соперник – очень качественная Украина": Саво Милошевич - о плей-офф отбора на Евро-2024
- Силы Обороны ликвидировали за сутки 930 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов
- Реал с Луниным в воротах крушит Жирону Довбика и Цыганкова, триумф Байера над Баварией и трофей Катара. Главные новости за 10 февраля
- Модель OnlyFans призвала жену футболиста Челси заменить Почеттино на посту главного тренера. ФОТО
- Джорджина Родригес продемонстрировала свои футбольные умения. ВИДЕО
- Красивая жизнь. Джорджина Родригес засветила часы почти за 100 тысяч долларов. ФОТО