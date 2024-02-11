Астон Вилла – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Именно в первом матче между этими командами на "Олд Траффорд" Расмус Хойлунд забил свой первый гол в футболке "Манчестер Юнайтед" в рамках Премьер-лиги. Это придало ему уверенности в себе и теперь датский нападающий не выглядит как случайный игрок с жирным ценником. Сможет ли он во второй раз в этом сезоне разочаровать "Астон Виллу"?

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 11 февраля.

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Английская Премьер-лига. 24 тур.

11 февраля. 18:30. Бирмингем. "Вилла Парк"

Главный судья: Роберт Джонс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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