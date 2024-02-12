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Легенда МЮ Невилл: Арсенал играет лучше Ливерпуля, они ближе всех к Сити
Невилл высоко оценивает шансы канониров
Sky
Бывший игрок "Манчестер Юнайтед", а ныне эксперт Sky Sports, Гарри Невилл оценил перспективы лондонского "Арсенала" на получение титула английской Премьер-лиги.
"Думаю, ближе всех к "Сити" сейчас находится "Арсенал". Да, "Ливерпуль" занимает первое место, у команды отличный тренер, однако, наблюдая за "Арсеналом", я вижу, что они лучше "мерсисайдцев".
В прошлом году примерно в это время на "Арсенал" было сильное давление, потому что они заработали много очков. Все думали, что они выиграют чемпионат. Но сейчас они находятся в общей гонке и, может быть, это им больше подходит.
Пока они не продемонстрировали лучшую форму, но за последние пару недель кажется, что они достигнут уровня прошлого сезона, что позволит им выиграть чемпионат. Им нужно оставаться сосредоточенными и спокойными", – добавил Невилл в интервью Sky Sports.
На данный момент "Арсенал" делит второе место АПЛ вместе с "Манчестер Сити" (52 очка у обоих), однако у "горожан" есть одна игра в запасе.
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