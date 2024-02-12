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Статистики назвали лучшего игрока Европы по созданным моментам

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Эдегор является лидером по количеству созданных голевых моментов - 61

Статистики назвали лучшего игрока Европы по созданным моментам

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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25-летний полузащитник лондонского "Арсенала" Мартин Эдегор стал лучшим футболистом текущего сезона среди представителей семи передовых европейских лиг по двум статистическим показателям, сообщает Squawka.

Эдегор является лидером по количеству созданных голевых моментов - 61. В выездном матче 24-го тура АПЛ с лондонским "Вест Хэмом" (6:0) норвежский хавбек создал семь голевых шансов, оформив два ассиста. Также капитан "канониров" является лучшим футболистом сезона из топ-чемпионатов Европы по количеству успешных передач в штрафную площадку с игры - 22.

В текущем сезоне Мартин Эдегор сыграл в АПЛ 21 матч, записав на свой счет четыре забитых гола и пять результативных передач. Во всех турнирах на его счету 30 матчей, семь голов и шесть ассистентских действий.

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Арсенал (Лондон) Мартин Эдегор
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Источник:
squawka
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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