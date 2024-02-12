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Реднапп: Для Хаби Алонсо работа в Ливерпуле - это большой риск
Джейми Реднапп высказался о возможном назначении Алонсо
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший полузащитник "Тоттенхэма", "Ливерпуля" и сборной Англии Джейми Реднапп высказался о возможном назначении Хаби Алонсо из "Байера" на пост главного тренера мерсисайдского клуба.
"Для него это большой риск, но и отличная возможность. Возможность всей жизни, вероятно. Юрген Клопп - большая фигура в футболе, самая большая, и заменить его будет непросто.
Но Хаби точно получит поддержку болельщиков. Все будут в него верить. И я просто не вижу других кандидатов, которые были бы так же хороши, как и Алонсо", - приводит слова Реднаппа Sky Sports.
Напомним, ранее появилась информация, что мерсисайдцы обсуждали возможное назначение Алонсо на должность главного тренера в "Ливерпуле" на следующий сезон. Испанский специалист не против переговоров, но до конца сезона никакого решения не примет.
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